Культура Майя. Где смотреть на древние пирамиды в Мексике?

Мексика — удивительная страна и далеко не из-за пейзажей, простой и вкусной (а потому такой популярной) кухни и пляжных вечеринок Канкуна. Это место, где строили города индейцы Майя. Вокруг древних народов много легенд: от неизвестной причины заката цивилизации до ее связи с пришельцами.



Несмотря на невероятные истории, существование Майя — исторический факт. Этот древний народ жил в 250–900 годах н. э, но уже тогда ему были известны законы физики, математики и астрономии. Ученых и исследователей поражает факт, что несмотря на древность, индейцы Майя владели обширными знаниями о космосе, с точностью знали, за какое количество дней Земля оборачивается вокруг Солнца, сколько длится марсианский год, и где находится планета Венера.



Мексика — одно из нескольких мест на планете, где можно ближе познакомиться с культурой древней цивилизации. Рассказываем, куда стоит поехать.

