Культура Майя. Где смотреть на древние пирамиды в Мексике?

Путешествия | 26.06.2019
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Мексика — удивительная страна и далеко не из-за пейзажей, простой и вкусной (а потому такой популярной) кухни и пляжных вечеринок Канкуна. Это место, где строили города индейцы Майя. Вокруг древних народов много легенд: от неизвестной причины заката цивилизации до ее связи с пришельцами.

Несмотря на невероятные истории, существование Майя — исторический факт. Этот древний народ жил в 250–900 годах н. э, но уже тогда ему были известны законы физики, математики и астрономии. Ученых и исследователей поражает факт, что несмотря на древность, индейцы Майя владели обширными знаниями о космосе, с точностью знали, за какое количество дней Земля оборачивается вокруг Солнца, сколько длится марсианский год, и где находится планета Венера.

Мексика — одно из нескольких мест на планете, где можно ближе познакомиться с культурой древней цивилизации. Рассказываем, куда стоит поехать.
Чичен-итца
Название главного города Майя переводится как «колодец племени Ица». Это был центр цивилизации полуострова Юкатан, а ученым удалось выяснить, что город был построен в 5–6 веке н. э. Остальные факты об истории города — гипотезы, которые невозможно доказать из-за отсутствия информации. Например, до сих пор точно неизвестно, почему город опустел.
Главное построение Чичен-итца — пирамида Кукулькана или Эль Кастильо, что в переводе с испанского означает «замок». Пирамида Кукулькана хранит несколько тайн:

  • Количество ступеней на всех ее сторонах вместе с последней — 365, что равно количеству дней в году. Некоторые исследователи утверждают, что пирамида использовалась еще и как календарь.

  • Фундамент пирамиды состоит из 9 каменных плит, наложенных друг на друга, что делает сооружение невероятно сейсмоустойчивым. Некоторые ученые утверждают, что это одна из причин, почему пирамида так сохранилась.

  • Два раза в год, 20 марта и 21 сентября, случается «спуск пернатого змея». Кукулькан, главный майянский бог, изображался в виде оперенного змея. Из-за продуманной геометрической формы, в день равноденствия, сверху пирамиды зигзагом спускается тень — визуальное представление бога Кукулькана. Если бы при постройке Майя ошиблись на один градус, такого эффекта бы не получилось.
Из наиболее интересных построек в городе есть обсерватория (напоминаем, индейцы Майя жили в первом тысячелетии до нашей эры), которая представляет собой вполне современную форму башни с большим куполом для наблюдения за космосом.
Чичен-Ица — большой архитектурный ансамбль, там еще много всего увлекательного. Советуем приехать ранним утром и провести там день.
Если вы поехали на пляжный отдых в Канкун, то не придется ехать в другую часть Мексики, чтобы увидеть пирамиды Майя. Чичен-Ица находится в 200км от города. Доехать можно на автобусе от станции Cancún, а потом проехать пару километров на такси.

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Ушмаль
Еще один большой город цивилизации Майя. Название Ушмаль (Uxmal) переводится как «Построенный трижды». По тем небольшим историческим данным, что дошли до наших дней, можно сделать вывод, что город разрушался и перестраивался трижды. Ушмаль, как и Чичен-Ица, относительно неплохо сохранился. Здесь можно увидеть интересную рельефную мозаику на постройках, которая выполнена в стиле Пуук. На многих рельефах вы увидите маску бога дождя Чака. Его изображений в городе насчитывается более ста.
Как и в Чичен-Ица, в городе много интересных построек. В Ушмале две больших пирамиды: пирамида Волшебника или Дом Карлика и Великая пирамида. Обе выше 30 метров.

Пирамида Волшебника называется так из-за легенды, будто сын колдуньи возвел постройку за одну ночь, чтобы доказать свои уникальные способности. На самом деле, пирамида возводилась в несколько этапов. Сначала строился храм, а потом, ярусом выше, следующий. Пирамида выглядит как монолитное каменное сооружение, но, на самом деле, в ее теле находится пять храмов. Пирамида сейчас закрыта для посетителей из-за состояния лестницы. А вот на Великую пирамиду можно подняться и посмотреть на Ушмаль с высоты.
Также в городе есть неплохо сохранившийся дворец губернатора, голубятня и женский монастырь. Последний так назван не потому, что есть подтверждающие его назначение исторические данные. Просто первым европейцам показалось, что комнаты похожи на кельи. Некоторые исследователи утверждают, что это было образовательное учреждение, а комнаты, на самом деле, — учебные классы.
Если хочется посмотреть на характерный стиль Пуук, то вам точно сюда. Многие здания отделаны мозаичным панно, украшены изображениями животных и птиц. До сих пор нет точной информации, почему индейцы покинули город незадолго до вторжения конкистадоров. Были это междоусобные войны с другими племенами за политическое превосходство, засуха или другие причины.
Добраться до Ушлая можно из административного центра полуострова Юкатан — города Мериды. До древнего поселения ехать 68км.

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Теотиуакан
Об этом древнем городе известно меньше всего. Ацтеки, жившие здесь, пришли уже на руины заброшенного поселения. Кто населял эти места раньше — неизвестно.
Пирамида Солнца — самое мощное сооружение города, по размерам она чуть меньше пирамиды Хеопса. Во время раскопок под пирамидой продолжают находить доказательства присутствия в городе индейцев Майя . О том, что Теотиуакан был майянским городом пишут и в других источниках.
Длина грани пирамиды Солнца составляет 225 м. На вершине — плоская площадка, на которой стоял храм. Как и остальные названия построек в городе, имя Пирамида Солнца тоже дано ацтеками.
Вторая большая пирамида в Теотиуакане — пирамида Луны. Она находится на возвышении, но подняться на нее нельзя. Раскопки продолжаются до сих пор, новые подробности были открыты относительно недавно. В 2018 году археологи нашли туннели под пирамидой. По предположениям, подземные ходы вырыли, символизируя представления древних людей о загробном мире.
Главная городская дорога называется «Дорогой мертвых» и тянется от храма Пернатого бога до площади перед пирамидой Луны. В центре города находится цитадель — важное общественное пространство древнего города.
Изучать Теотиуакан можно долго, особенно если вы любите нераскрытые тайны истории цивилизаций. Причина запустения города тоже неизвестна. Ушли люди сами, или что-то заставило их покинуть поселение, мы не знаем.
Доехать до Теотиуакана можно из Мехико, это всего 48 км. Добраться можно на машине или на автобусе с табличкой Los Pirámides или Teotihuacan.

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